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﻿馬場浮世繪——友誼之星狀態回勇可交代

2017-06-17 列印
  蘇廄的「友誼之星」於今季初出在田草千二米後上跑第二後，再跑七場均三甲不入，上場回師千二米即再次入位。明日「友誼之星」再跑同程，練馬師蘇保羅表示，此駒初出一役表現固然好，但就是耗力過多，狀態未能回復，因此他需要從新部署該駒操練。從上場馬兒表現看來，其狀態終於再次冒起，於是便決定今次再攻同程，潘頓亦答允再策騎出賽，希望「友誼之星」重上正軌之後，盡快贏馬交代。
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