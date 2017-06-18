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日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——秘密武器里程未盡

2017-06-18 列印
        「秘密武器」季初表現只值四班中級，但季中休後復出持續進步，於谷草負重磅段段快跟，也可取得連捷，上到三班適應一場快步速後，次仗已可取得突破，確認踏入升軌。再出因排檔形勢太差而跟跑，回氣後前仗轉到田草千二，沿內疊追贏最近再出得亞軍之「財高八斗」，原來此場地威力也提升至三班中上級。剛戰劣勢跟跑耗力不多，今隔兩星期再出而體重保持，最重要是排檔轉佳，可沿內疊跟好位賺形勢，四歲蔡廄PPG精英應未盡，前列分子。

        「真好彩」一出即勝四班千二，已展現PPG精英能力，其後形勢轉差也能得三、四名，算是忠心。剛戰放得急也能以佳速輕勝，比「秘密武器」贏三班的時間快0.22秒，今上班少負十一磅不落下風，雖然五月尾缺課三日，但大馬體重保持，休夠有力征服三班。「鐵胆王」大前仗於千四之季軍水準高於此組短途馬，剛戰谷草敗不足據，重戴眼罩後首次回師田草，夠快切入貼欄順放便有冷望。

方駿暉
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