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日報新聞 > 馬經

﻿Simon Says——怪獸家長未贏夠

2017-06-18 列印
        第九場放頭馬有「再開心」、「小米周」及「加州再豫」，步速會偏快。「怪獸家長」評分沒有大優勢，但季尾狀態難得甚勇，今仗冷門所在。「四季旺」質素超二班，今仗如步速快會甚好跑，用莫雷拉要尊重。「再開心」忠心，連仗外檔都跑得甚佳，今仗繼續會接近。「線路勇駒」近仗長途大敗，今返回一哩負超輕磅，又可偷襲。

        第十場放頭馬有「海翡翠」及「獅子驄」，步速會偏快。「小巨人」上仗半力玩敵做好水準贏馬，今升班少負七磅，可連捷。「醒蹄飛」質素不高，但忠心兼狀態甚勇，一檔好跑有力入位。「喜悅繽紛」長勇，負重磅則位置機會較高。「開心神駒」田草千二曾做高水準，今仗可守好位，前列分子。

文孝
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