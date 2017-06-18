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日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——仁仁友福好叻仔

2017-06-18 列印
        鄭俊偉尚欠兩場頭馬才畢業，上星期日喜見此倉連場出擊，若然運氣好一點的話，早已達標上岸了，練者坦言並無放棄，仍有信心贏夠十六W，今次賽事屯駐重兵，準備繼續出擊！

        「好叻仔」上次賽前殺聲震天，結果卻一敗塗地。賽後騎練均認為，落敗是因為谷草不合，今次操足再臨，回師田戰並換人出擊，心急交代之馬鬥志無疑。事實上，鄭廄馬換走杜利萊，成功指數甚高！

        此外，「仁仁友福」沉寂多時，戰鬥力難與盛時相比，不過爛船仍有三斤釘，近仗落敗只因一再排外檔影響發揮，剛戰後上走勢不差，今次回師田戰更有根據，排好位有條件一爭。

珊翠絲
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