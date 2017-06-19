﻿莫雷拉起孖捧盃 潘明輝勝纜未斷 潘頓蘇保羅齊齊四W

昨日父親節賽事，潘頓與蘇保羅齊齊贏四W，包括合作勝出「友瑩采」、「曾幾何時」及「友誼之星」，而騎者另有三場位置，成為騎師王理所當然。至於唯一錦標的會員盃，則由呂廄「真好彩」奪得，騎者莫雷拉另贏「四季旺」起孖。潘明輝憑「海嵐一號」及「勝利仔」梅開二度，勝纜已延續十日，但第六場犯規，被罰停賽兩日。而巫顯東尾場違例，罰停賽兩日及萬五元。



昨日策騎九駒上陣的潘頓手風大順，先後憑「旺蝦王」、「友瑩采」、「曾幾何時」及「友誼之星」贏馬，另外「雄心速龍」、「綠色勁駒」、「再開心」及「小巨人」亦跑入獎金名次。至於「旺蝦王」今仗在新馬賽順利連捷，馬主劉錫康透露：「我專誠從泰國趕返為『旺蝦王』打氣，雖然其賠率十分乏味，但我不介意，因為根本不會投注，最緊要是贏馬。此駒下季初應會先跑一千米及千二米，之後部署便要視乎進度，我當然希望牠能扶搖直上。」



而蘇保羅除與潘頓合作贏「友瑩采」、「曾幾何時」及「友誼之星」，再憑田泰安策騎的「威利熱流」報捷，從練後首度四喜臨門。賽後蘇保羅高興地說：「『友瑩采』近期屢次接近，三仗前跑此程，排最不利的十四檔亦上名，今仗排得三檔有利，且鞍上人潘頓走位出色，全程沿內欄慳位競跑，終於發揮出最佳水準，贏得在港首場頭馬。此駒只是四歲，出賽次數不多，相信回到四班負輕磅仍可再捷。『曾幾何時』背部曾有傷患，所以在草地連仗表現平常後，決定讓其轉跑泥地賽一試，終於取得成果，剛戰跑第二後今次再爭同程，除排在有利內檔，臨場場地受天雨影響也有助，看其贏得如此輕鬆，相信加分之後仍會有頭馬見面。」



「『友誼之星』早前已屢次後上接近，今次再攻千二米，雖然本身前速不快，但潘頓將座騎擺在中間位置，不至落後太遠，再在直路憑後勁取勝。此駒今季出賽雖多，但勝在狀態甚佳，所以收鑼前可能會再出賽。『威利熱流』特擅泥地且休後復出特佳，另外今仗賽前兩度試閘，已經操回最佳狀態，臨場又有快步速幫助，結果在最有利形勢下後上取勝。」蘇保羅續說。



另一方面，莫雷拉昨日憑「真好彩」及「四季旺」包辦第八口孖寶，其中前駒今仗升班連捷，並且捧走唯一錦標的會員盃。練者呂健威指：「『真好彩』愈來愈成熟，莫雷拉今仗本來打算讓此駒早段稍留，因為擔心會有對手鬥燒，但馬兒搶出後走勢輕鬆，所以順其自然放頭跑，結果一放到底。」



記者：文傑、亨利