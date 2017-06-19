﻿馬場浮世繪——潘明輝連做十日勝利仔

非一般見習生潘明輝回港後火速上位，而昨日又憑「海嵐一號」及「勝利仔」梅開二度，至今每逢上陣都有馬贏，紀錄已延續十日。前駒練者葉楚航表示：「『海嵐一號』今仗配潘明輝可減十磅，同時排好檔兼淋地合腳法，集有利條件於一身，贏得很合理。不過，此駒已經八歲，勝後如升上三班會難爭，因此將光榮退役，而馬主非常好人，已要求我找個好地方讓牠頤養天年。」



而潘明輝師父賀賢透露：「潘明輝每次賽事的座騎都經過挑選，有一定爭勝實力，所以次次有馬贏絕不意外。至於『勝利仔』由我接手訓練時，評分接近低位，得以逐漸反彈，加上途程適應性廣泛，由谷草一六五○米到田草千八米都適應，於是接連交出好表現，今季牠已贏出三場頭馬，所以提早唞暑，養足體力留待下季再跑。」