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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——巫顯東升格首日即贏

2017-06-19 列印
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  剛於周三起孖的巫顯東，昨日首次減七磅上陣，不過仍然無減其旺勢，他在尾場憑「獅子驄」一放到底，升格首日即有馬贏，而此駒今季五捷，其中四場由小巫經手！
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