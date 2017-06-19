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﻿馬場浮世繪——鄭俊偉找蘇保羅晦氣

2017-06-19 列印
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  尚欠兩W才達標的鄭俊偉，昨日連場搏殺，可惜頻頻失手，尤其第四場及第五場都做「二奶」，而且剛好均是敗於蘇廄馬蹄下，難得鄭俊偉仍然開朗，賽後笑着找蘇保羅晦氣！
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