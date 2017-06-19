﻿馬場浮世繪——鄭俊偉找蘇保羅晦氣

中國內地一名好爸爸捨命救女兒！父親節前夕，山東濟南一名約二十多歲的女子，疑因感情問題而跳河，其父雖不諳水性，但當時見狀亦立即緊隨跳河救女，最終女子雖及時獲救，但其父被發現時已無生命跡象，證實遇溺死亡，兩父女從此陰陽雙隔。 事發在上周五（十六日）晚上七時許，目擊事件經過的張女士正在小清河岸邊散步，她看見一名年約五十歲的男子和一名年輕女子正在爭執，其後該年輕女子突然跳河，她旁邊的男子毫不猶豫地緊隨跳了下去。 張女士指，該男子奮力游向女子後，雙手緊抱女子，並用力將她向上托起，但他似乎不諳水性，曾多次嗆水。此時，剛巧有多名途人見狀，加入合力拯救，該名女子率先被救上岸，其後好...

2017-06-19