﻿重點出擊——騰龍超影再入凱旋門

「騰龍超影」來港第二季才打開勝利之門，早期傾向易位難贏，直至踏入今季成熟進步，只差一點運氣。季初此駒面對「星光大師」、「海翡翠」等三班強手，一再顯示能力。直至總場次496，「騰龍超影」終於打開勝門，頭馬時間比標準快半秒以上，該場前段步速很快，「騰龍超影」跟守於第四位入直路，一攻而破，而同埸對手「叫關健康」，其後一再有表現。



其後馬房安排「騰龍超影」轉戰未有根據泥地及田草出賽，雖然未能取得好成績，但走勢一點都不差。尤其是總場次634的田草千四米賽事，步速前段偏快，「騰龍超影」跟守第五位入直路，負於頭馬三個多馬位，但賽事水準極高，除頭馬未出賽之外，之後於683場次入三甲的馬匹，都出自634場次。另外，更有「馬克羅斯」及「真先生」轉戰谷草名列前茅。



今賽「騰龍超影」返回正宗贏馬路程，同場亦有預期快馬，此駒應可安心守於中間位置，再進凱旋門。



安西教練