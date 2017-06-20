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﻿馬場浮世繪——蔡明紹先操弗不心急復出

2017-06-20 列印
  蔡明紹於四月三十日的賽事中途，被醫生認為不宜繼續上陣，之後紹仔被驗出右腳出現「應力性」骨裂，要打石膏幫助癒合。幸而經過個多月的休養後，蔡明紹已經拆除石膏，並已能夠做跑步、游水等運動，把狀態逐漸提升。惟他表示現階段仍未能進一步加壓，以免傷患復發，所以仍會繼續休戰一段時間，待適當時候才恢復操馬，暫時復出無期。
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