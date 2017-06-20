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﻿馬場浮世繪——司徒德衝擊皇家雅士谷紀錄

2017-06-20 列印
  為期五日的英國皇家雅士谷賽期，將於香港時間今晚正式展開。今屆賽期的亮點甚多，例如今次是自從二○○四年後，首次沒有澳洲馬參戰，代之而起的則是為數十四駒的美國兵團。另外，近年雅士谷賽期的常客華特，今屆合共派出十駒出戰，最受注目的是去年歐洲冠軍兩歲馬女「奧維利雅」，將於今夜出爭皇席錦標，勢成眾矢之的。另外，司徒德從練至今已贏得七十五場皇家雅士谷賽期頭馬，與已故的施素爾並列榜首，如果在今屆賽事再有馬贏，將可刷新紀錄，成為歷來在皇家雅士谷賽期贏馬最多的練馬師。
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