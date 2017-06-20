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﻿馬場浮世繪——麥偉利爭南非G1回歸日缺陣

2017-06-20 列印
  麥偉利已獲馬會批准請假離港，這位南非的新貴好手將於七月一日在祖家基維爾馬場策騎The Conglomerate，競逐一級賽德班七月讓賽。因此，當日在沙田馬場舉行的回歸紀念賽日，麥偉利將會缺陣。
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