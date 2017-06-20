﻿馬場浮世繪——麥偉利爭南非G1回歸日缺陣

大家有沒有發覺，最近多了很多恐怖襲擊，在全球各地發生。在過去一個多月內，英國、澳洲、巴基斯坦、菲律賓和伊朗也接連發生多宗與伊斯蘭國（IS）有關的恐襲，其中在巴基斯坦南部，伊斯蘭國綁架兩名中國男女，最後在六月八日宣佈已將他們處死。這是去年十二月伊斯蘭國在官網公佈以維吾爾語發表針對中國的宣傳後，首次證實有中國人被伊斯蘭國綁架殺害。恐襲開始針對中國，離我們沒有想像中那麼遠。 為何伊斯蘭國的恐襲竟如放煙花一樣，全面爆發？據熟悉反恐情況的知情人士表示，這與伊斯蘭國在伊朗和敍利亞全面潰敗有關，西方世界過去有很多人投奔了伊斯蘭國，如今伊斯蘭國在敍利亞的「首都」拉卡被美國支持的聯軍重重包圍...

2017-06-20