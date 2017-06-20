﻿閘中尋寶——名馬休後試閘自動波

第三場四班千二米，何廄「幻影飛鷹」早於季初已頻頻作快試，十二月中試閘後曾停操一段時間，至本月初再試谷閘。從最近此課谷閘所見，馬兒早段落腳敏捷速度頗快，直路上走勢輕鬆淡定，看型格屬骨架輕巧易操之馬，跑姿討好質素應不俗，血統屬中短途馬，今仗同場快馬不多，早段搶出後可左右大局。同場蔡廄「勁皇子」今季在四班取勝後只能接近，上仗排外檔沿途跟得吃力，結果更大敗而回。本月初配柏寶試一○五○米泥閘，該組只四駒出試，早段扣韁輕鬆跟前，直路上見出腳有勁，今仗對手多欠突出，仍屬機會馬。



第一場五班一千米，理廄「名馬」（圖）今季表現平平，早前回降五班後也走勢普通，不過本月初試泥閘所見，早段速度仍快，沿途自動肯走，老馬觀感尚好，小休兩個月後憑新鮮感之助及有點班底，有望接近。同場「金威利」今季只跑過五仗，早前一直操練正常，亦有派遣試閘，不過最近卻回巢石廄。轉倉後馬兒於上周三配黃皓楠試八百米閘，出閘後沿外欄推進，走勢頗順暢，具備作戰水準，於五班三捷之馬轉倉初出可留意。



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