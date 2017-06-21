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  • 2017年6月21日 星期三
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日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——摰摯友無敵重開勝門

2017-06-21 列印
  「摯友無敵」曾在谷草千二米得四場頭馬，實屬路程專家。上季尾輸給再出贏馬之「光芒再現」，當時評七十五分，仍可交出三班中上級水準。今季只跑五仗用得不多，季中復出熱身一仗後，於此程段段快跟，本身頭兩段快達45秒7，也能力逼形勢相對有利之「秘密武器」，後駒隔仗轉跑田草千二米能輕勝實力指標「財高八斗」，證明戰鬥力仍比一般三班中級馬強。可能此役耗力太多，再出於雙重加磅下只能跟跑。回氣後隔五星期才再出，喜見體重回升，用騎功有進步之黃皓楠減七磅，相比前仗少負三磅，並抽得黃金一檔，今場形勢比幾匹主要對手為佳，久未交代之馬必把握機會重開勝門。

方駿暉



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