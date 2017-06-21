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日報新聞 > 馬經

﻿Simon Says——勁嘉輝值得留意

2017-06-21 列印
  第七場放頭馬有「問鼎高峰」及「摯友無敵」，步速會偏快。「摯友無敵」近況甚勇，上仗毫無走勢，令人失望，但今仗改配黃皓楠必冷，值得一博。「驍武」今季長勇，評分雖無優勢，但難得季尾仍有火，冷門勿忘。「騰龍超影」三班有微利，今排三檔有力施襲，前列分子。「問鼎高峰」十一檔必搶，今場快馬不少，放入位置機會較高。

  第八場放頭馬有「牛精叻仔」及「超強快駒」，步速會正常。「勁嘉輝」致力減分，火氣近期又回來，今仗必成冷門，值得留意。「平步青雲」外地跑至千八，加上有變化地經驗，近況又開始冒起，另一冷門所在。「奇真」健康不穩定，但鬥志非常鮮明，可惜今排十二檔，配腳之選。「辣得很」季中曾做好水準，今排一檔會跑得接近。

文孝

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