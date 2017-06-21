 Advertisement
  • 2017年6月21日 星期三
  • 26º
  • 96%
熱門： Celine執紙皮李嘉誠王傑恐襲

日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——勁皇子四千金

2017-06-21 列印
  蔡約翰今季篤定奪得冠軍殊榮，不過練者擺明要破告仔紀錄，所以不論田草、田泥，甚至以往成績一般的谷草都搏殺。今次蔡廄除了在兩場五班賽無派馬，其餘六場都有馬出擊。當中「勁皇子」上次輸在檔劣，敗不足據，今次換了雷神又排靚檔起步，形勢完全不同，論馬在四班必無阻力，勢可再開勝門。雖然此駒季內已交代，但練者雄心萬丈，如上周的「首映」，甫落班便即出擊，所以「勁皇子」肯定會搏殺。

  事實上，筆者倒覺得今次的伯廄頗多惡馬，看來有心連場殺攤。雖然馬房已上岸，但高伯新表示攻勢不會放鬆，今晚有多匹實力馬出擊。當中較有些分頭是表現甚反覆的「四千金」。不過，此駒今次排好位起步，相信可賺取跑道形勢，配黃皓楠得輕磅之利，排黃金一檔之外，馬房又全面復甦，吼得過。

珊翠絲
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd