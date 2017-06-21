﻿翠絲過兩關——勁皇子四千金

筆者一直認為，潘頓若有心與莫雷拉爭一日長短，縱使沒有優勢，也必定具一爭之力，只是他志不在此而已。不過「認叻」之心，人皆有之，若然能贏連雷神也贏不到的馬，在某層面上總算是鬥贏對手，也有一定滿足感。 第八場三班一六五○米。「辣得很」前仗在郭能胯下角逐此程，直路上嚴重被阻之後都可回氣再上，最後只影相失三甲，能力及狀態都毋庸置疑。因此，上仗此駒換上莫雷拉被捧成不足兩倍的大熱，也很合理，最後因騎者選擇與「超強快駒」鬥燒而兩敗俱傷，奇怪地賽後沒有被查詢跑法。已成過去之事，再追究責任也於事無補，只是「辣得很」上仗蝕了步速之下失三甲本來問題不大，可是連「超強快駒」也跑不過，其能力是否有被高...

2017-06-21