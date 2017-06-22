﻿沈集成達人吹風捧盃

昨晚的馬拉華度賽馬會盃，最終由「晚風」勝出，練者沈集成另贏「泡泡達人」起孖。至於莫雷拉憑「勁皇子」及「勇冠王」梅開二度，並且成為騎師王，而前駒是蔡廄今季第九十一W，追平告東尼的紀錄。此外，潘頓行為不檢罰款十萬元。記者：文傑、亨利



沈集成昨晚憑「晚風」及「泡泡達人」梅開二度，前駒在潘頓胯下捧走馬拉華度賽馬會盃，練者透露：「『晚風』在一月開齋後，在晨課曾經傷腳，因此影響了陣上表現，尤其上仗最令我失望，今次安排轉跑谷草，是希望給予牠一點新鮮感，同時邀得潘頓操刀，結果人馬都發揮得很好。我會部署此駒季內再跑，希望可以爭取二班賽的特別獎金。」



而由麥偉利策騎的「泡泡達人」原本跑第二，但因「高山威龍」被貶而升正，馬主張林雄開心地說：「今仗賽果完全出乎意料，其實賽後我已返回廂房準備吃飯，後來沈集成來電叫我下來拉頭馬，真的非常好運。『泡泡達人』近仗屢拼不逞，主因排外檔累事，今次排內檔交回好表現，季內累積兩場頭馬，我很滿意了。」



莫雷拉助蔡約翰平紀錄



至於莫雷拉雖在頭場策騎「高山威龍」被貶，但之後憑「勁皇子」及「勇冠王」起孖，仍然能夠成為騎師王。前駒是蔡約翰今季第九十一W，已追平告東尼的紀錄，莫雷拉說：「『勁皇子』的質素未必如估計般高，跑谷草千二米卻最正宗，今仗牠休夠才上陣，又排得有利檔位，結果走來一步不蝕下取勝，但以牠在直路力拒亞軍馬的走勢，演出仍有進步，希望日後續有頭馬見面。」



「勇冠王」練者蘇保羅則說：「『勇冠王』向來有脾氣，陣上走勢不太規矩，幸好有莫雷拉的騎功幫助，他上場策騎後上接近，今仗承諾再騎，果然交出好成績。」



此外，方廄「寶正寶」昨晚取得連捷，建功的李寶利表示：「『寶正寶』今場加磅再跑，又排在十檔，賽前我對其連捷機會有保留，而牠即使起步順利，擺在較前位置競跑，但沿途走外疊，形勢不算有利，幸好走順後卻能逐步加速，入直路更有力越過對手取勝，表現較預期出色得多，以最近兩場頭馬比較，牠似是跑千八米較理想。」



而呂健威憑「自由飛翔」取得今季第二十三頭馬，練者指出：「『自由飛翔』上仗因為擠阻，輸來十分欠運，反而今仗則相對好彩，早段步速很快之下，有利其後追。此駒之前跑谷草都有好表現，今次勝回一仗也很合理。」