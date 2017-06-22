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﻿馬場浮世繪——高山威龍被貶強哥苦笑

2017-06-22 列印
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  昨晚頭場本來由吳廄「高山威龍」取勝，但因為末段內閃阻及「欖球鑽石」，賽後被研訊及抗議，結果貶落第三。事後練者吳定強攤開雙手苦笑，盡顯無奈，季內仍只得八W，仍要努力護級。
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