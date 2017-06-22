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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——沈集成抱恙入場有料到

2017-06-22 列印
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  沈集成昨晚戴住口罩入場，顯然身體不適，但抱恙仍要督戰，似乎心中有馬，果然最終憑「泡泡達人」及「晚風」起孖，而且前駒有運升正，後駒則捧盃，收穫相當不俗呢！
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