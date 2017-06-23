﻿鑽飾傳奇待豐收

史卓豐近期手風成績一般，自月初策騎「幸運大師」贏馬後，已接連四個賽馬日未有頭馬進帳。周日的沙田賽事，豐仔披甲七場，昨晨收操後受訪時，他表示今次的座騎實力不弱，應有望打破近來悶局，其中特別看好第六場呂廄「鑽飾傳奇」和第八場沈廄「貨如輪轉」的贏馬機會。



「鑽飾傳奇」經過今季初的低沉期後，近來終於勇態復現，大前仗只是後上僅負於再出再贏的「旅英駿爵」，而上仗配蔣嘉琦出戰田草千四米，雖然受排十三檔的影響而全程居後，惟直路上抄出大外檔追趕下，亦僅以馬頭位不敵於「猛闖」跑第二。這匹呂廄馬上周由史卓豐過檔，騎者至今已操過四課，表現得甚為緊張。史卓豐分析說︰「『鑽飾傳奇』晨課時表現得體力充沛，競賽意識強烈，於季尾階段而言是好現象。今次再跑田草千四，即使陣中不乏近績好及質素新的對手，但『鑽飾傳奇』憑藉路合態勇，仍可望殺入走入前列一席。」



貨如輪轉增程合時



沈廄「貨如輪轉」初出一役落後於「中華之光」兩個多馬位跑第五，上仗續跑田草千四就得第六，兩戰走來都甚接近，周日增程出戰一哩，史卓豐昨晨過檔試草地後有以下評價︰「我對『貨如輪轉』的認知不算太多，不過觀乎牠今課的輕鬆走勢，我認為這匹質新馬跑過兩場後，勇態已逐漸冒起。牠在外地曾贏過千六米，今仗增程部署甚正確，只要臨場續有進步表現，足以在此走入三甲一席。」



尾場理廄「神鷹敖翔」專攻田草千四，最近兩戰跑此程得季殿各一，周日轉由史卓豐操刀再戰，騎者認為馬兒在三班賽競逐，始終具有競爭力，只不過今仗負磅較重及排位稍差，要爭取頭馬到手，還是要視乎臨場際遇。



特約記者：文傑