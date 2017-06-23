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﻿馬場浮世繪——馬會昨晚設宴慰勞騎練

2017-06-23 列印
  為期八十八個賽馬日、屬歷來最漫長的二○一六/一七年度馬季，即將在七月十六日結束。馬會為感謝一眾練騎在這段日子的勞苦功高，為香港賽馬發展竭盡全力，昨晚便假港島區某酒吧餐廳設宴，所有練馬師、騎師及一眾家眷，以及馬會高層、競賽小組成員等都獲邀出席，大家都趁機會於煞科前先輕鬆一番。
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