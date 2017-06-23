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﻿馬場浮世繪——港穗運馬綵排昨日恢復

2017-06-23 列印
資料圖片
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  馬會昨晨恢復運馬到廣州從化訓練中心的綵排工作，先從雙魚河抽調了兩匹退役馬到沙田上車，然後按照日後訓練中心啟用時的既定程序，將馬匹運往當地，然後逗留一天，再原車運返香港。據了解，隨着距離訓練中心開放僅一年時間，故由下月開始，以後再綵排運馬時，馬匹的數量將增至四匹，以便從中吸收更多經驗。
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