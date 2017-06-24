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﻿馬場浮世繪——駿王除罩走勢醒神

2017-06-24 列印
  歌手蘇志威昨晨再與太太劉小慧及幾位朋友，到場觀看旗下的「駿王」操練，雖然該駒早前初出大敗，但今次在杜利萊胯下之走勢明顯較佳。蘇志威其後向記者透露，「駿王」早前戴眼罩的效果平平，所以今課除去眼罩，即回復最先前試閘的走勢，雖然有關該駒部署事宜，將交由練馬師鄭俊偉作決定，不過他個人的意願，是希望在今季多跑一場，然後再讓馬兒唞暑。



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