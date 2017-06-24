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﻿馬場浮世繪——利馬圖強配爭標

2017-06-24 列印
  馬會將在香港時間今晚轉播，英國皇家雅士谷賽期最後一日的「鑽禧錦標賽馬日」賽事，全日賽事重頭戲乃千二米直路賽鑽禧錦標。

  目前被外界捧成大熱門馬匹，為去年曾在英國贏出短途一級賽的「利馬圖」，雖然該駒在今年三月杜拜馬場舉行的阿喬斯短途錦標熱倒，但練馬師肯迪表示，該戰之敗是因為臨場場地受天雨影響，令該駒完全發揮不到水準。事實上，該駒過曾幾度因場地問題退出比賽，今次列陣「鑽禧錦標」找來莫雅壓陣，如果臨場場地乾快，便有留意價值。



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