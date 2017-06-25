﻿頭號目標——健康歡笑追得過

賭馬從來都是各師各法，有人喜歡每次賽事獨立分析，有人則會先選出一批跟進馬，之後不理會任何形勢，總之逢出都買，即所謂的「追馬」。



到底應否追馬？其實也難說得準，因為的確有人以此法常常命中冷門。筆者自己則要視乎情況而定，首先要了解最初投注該匹馬的原因，也要客觀地分析落敗的真正原因。譬如若最初揀選是因為預期可賺形勢，又或是因對手弱，敗後再出，無論形勢及對手都已不同了，當然不宜再盲目追捧。又或者馬匹落敗時已得到全面發揮，那便是賽前對牠高估了，當然也應該斬纜。不過若然所投注的馬匹是純粹敗於發揮或是際遇不佳，那便無妨一追。



第十場三班一四○○米。今季683場次二班千四米，除了「劍斷浪」及「彩福」之外，其餘馬都未證明有能力贏二班此程，所以一再於二班賽追得好的「健康歡笑」排得三檔好位，其實應具坐位望贏機會。原因此駒雖然有竄勁，但並非單靠一條直路可以由尾殺上取勝的大後追馬，反而因本身前速不俗，最有利跑法是有遮擋地跟前或居中競跑，所以每當排得好檔位，爭勝機會便大大提升。可是上仗牠雖排好檔，且當日場地亦不利追，照理形勢非常有利，可是臨場票數卻軟弱，頗為不合理。結果，出閘後見鞍上人祈普敦緊捉韁繩，竟然比後追馬「怪獸家長」、「恆駿寶駒」留得更後，入直路後又要耗時從內欄移出，先機已盡失，到最後二百米望空後，騎者的催策又異於平常，最後只能以第六名過終點。



隔了三周後，「健康歡笑」今仗可落三班再戰千四米，配搭換上了黃皓楠，無論是為了減七磅或是因幕後不滿祈普敦上仗的發揮，總之動機都屬正面，而且今仗排四檔而內側的「中華之光」、「鑽飾飛龍」都不算有速度，預期前駒可走二疊，甚至貼欄居前或守四至六位，只要入直路後能及早拉出望空，要擊敗一眾三班對手應非難事。



仲達