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﻿勝在有方——威力名城持續向好

2017-06-25 列印
        「威力名城」來港次仗初戴眼罩於田草千二跑第六名，只算近而無威脅，事後看鄰近對手水準亦非高。其後表現平常，但上仗回到田草千四，彎位走外疊，過早耗力仍能拋離之前跑得好之「美麗出擊」、「金剛之星」和「老友威威」，以後駒先前能輕勝三班此程計，「威力名城」這個亞軍至少值三班中上級。今次縮程遇對手大幅減弱，細馬體重僅微跌三磅，用十磅生少負六磅應更好跑。看外地能打疊三仗贏馬，其中曾隔十七日取勝，見好可持續，半熱門有力交代。

        「天下為攻」兩戰全勝，蔡廄另一虛分PPG精英，但剛戰賺慢步速而總時間比三班頭馬慢0.53秒，如成一面倒大熱則只作副選。「總統至上」季初可跟其後贏二班賽之「鴻圖飛星」跑近，於此組亦算勁，健康雖有陰影，但轉馬房後最近試閘從容有力，憑以逸待勞之利可出冷。

方駿暉
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