﻿Simon Says——馬上發財打硬仗

賭馬從來都是各師各法，有人喜歡每次賽事獨立分析，有人則會先選出一批跟進馬，之後不理會任何形勢，總之逢出都買，即所謂的「追馬」。 到底應否追馬？其實也難說得準，因為的確有人以此法常常命中冷門。筆者自己則要視乎情況而定，首先要了解最初投注該匹馬的原因，也要客觀地分析落敗的真正原因。譬如若最初揀選是因為預期可賺形勢，又或是因對手弱，敗後再出，無論形勢及對手都已不同了，當然不宜再盲目追捧。又或者馬匹落敗時已得到全面發揮，那便是賽前對牠高估了，當然也應該斬纜。不過若然所投注的馬匹是純粹敗於發揮或是際遇不佳，那便無妨一追。 第十場三班一四○○米。今季683場次二班千四米...

2017-06-25