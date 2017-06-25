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﻿Simon Says——馬上發財打硬仗

2017-06-25 列印
        第三場可放頭馬得「東方快車」，步速會偏慢。「馬上發財」季初田草千八贏得出色，難得季尾狀態又跑起，今戰必打硬仗。「活力歡騰」老馬今季已兩捷，評分已無優勢，但馬少加上狀態好，爭入冷腳不奇。「巴基之星」必大熱，但負重磅鬥衝不易贏。「東方快車」均速馬有接近機會。

        第十場放頭馬有「紅運爵士」及「美麗皇者」，步速不會太快。「世界紀錄」連仗力拼非常接近，難得狀態仍處頂峰，有機會衝贏。「鑽飾飛龍」一千落腳已慢，上仗千四第三衝得勁，今仗負輕磅仍要重視。「中華之光」上仗贏馬水準甚好，今仗如非熱門必須兼顧。「紅運爵士」一出即第二，水準甚高，但性能有點均速，應向長途發展，太熱要小心。

文孝
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