 Advertisement
  • 2017年6月25日 星期日
  • 28º
  • 84%
熱門： 強積金居屋Celine間尺鼻鐵騎士

日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——紅運爵士可食尾胡

2017-06-25 列印
　　蔡約翰攻勢繼續停不了，今日馬房又成手惡馬，預期應可連場數胡。

        第三場隔晚見到「巴基之星」成為一面倒大熱門，當然馬兒的實力毋庸置疑，只是這匹明星馬近期總是二奶命，卻又換不到好分頭，所以今場並非跑平，倒不如吼一下其他有條件偷襲的對手。

        「東方快車」季中曾小休，所以現時體力上應該有優勢。這匹蔡廄馬勝在跑法夠主動，加上負磅輕，有機會施突襲。

說起體力充足，尾場「紅運爵士」在這方面的優勢更不用懷疑。上場初出跑千四難度不低，結果埋門僅敗，水準甚高。賽後加強備戰，狀態比上回大幅提升，騎練都信心十足，可以食尾胡。

珊翠絲
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd