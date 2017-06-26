﻿馬上發財爆冷奪碟 莫雷拉四喜臨門 蔡約翰捧盃破紀錄

昨日精英盃由「澳斯卡」捧走，練者蔡約翰季內累積九十二W，破練馬師單季頭馬最多紀錄，騎者莫雷拉則一日四捷。而另一錦標的精英碟，由苗廄「馬上發財」勝出。其餘潘明輝和賀賢憑「威力名城」及「福愛寶」攜手起孖，黎海榮第四場墮馬致左手手腕骨折，餘下座騎易配。



昨日莫雷拉雖然因拉停「巴基之星」而失落精英碟，但在另一國際三級賽精英盃，則憑「澳斯卡」大勝奪標，而此場頭馬是蔡約翰今季第九十二W，打破練馬師單季贏馬最多的紀錄。馬主蕭劍新賽後指蔡約翰在澳洲入貨，而此駒之前有腳患，所以休息半年再上陣，目前看來千四至千六最合腳法，之後的目標將是國際賽。



至於莫雷拉同日另贏「旅遊皇者」、「龍城猛將」及「承你所願」，前駒是身價七百二十萬元的香港拍賣會馬，今仗一出即勝，練者沈集成透露：「『旅遊皇者』血統上雖然早熟，本身卻仍未到最好，但至今三試大閘，進度一次比一次好，預料今仗勝後或會被加七至八分，不排除煞科日會再上陣。」



而偉廄「承你所願」賽後雖遭亞軍「自動波」抗議，但最終力保不失，馬主關百豪高興地說：「『承你所願』上次已跑過千四米，有過路程經驗，而且血統上是千四至千六馬，所以今次能夠補中，當然莫雷拉的發揮也好好，希望之後繼續有好表現。」



此外，昨日另一國際三級賽精英碟，由麥偉利策騎的「馬上發財」爆冷奪標，練者苗禮德另贏「龍城猛將」起孖，他賽後說：「『馬上發財』雖然並非馬王級數，但一向陣上演出非常忠心，今仗跑千八米機會不俗，加上大熱門『巴基之星』演出失準，令我駒今季兩勝三級賽，實在相當難得。『龍城猛將』在我眼中一直都有質素，而且仍有進步空間，今仗轉戰泥地屬嘗試性質，結果再次建功。」



另一方面，剛戰無馬贏的潘明輝，昨日重獲幸運之神眷顧，分別憑「威力名城」及「福愛寶」報捷，與師父賀賢攜手起孖。賽後賀賢說：「『威力名城』今仗雖然縮程跑千二米，但其實千四同樣合腳法，牠之前成熟不足，直至上仗才開始進步，今次配潘明輝有輕磅之利，結果成功開齋。」



其餘「公証揚鳴」昨日轉倉即勝，練者方嘉柏表示：「『公証揚鳴』在上手馬房時已訓練得相當好，我只是很幸運能夠接手。此駒休後復出特佳，所以不用試大閘，今仗早段步速甚快，有利其後上爭勝，但加分後必須有進步才能再爭功。」



記者：文傑、亨利