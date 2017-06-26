﻿馬場浮世繪——巴基之星唔願跑 踱步包尾過終點

被外間稱為星球馬的「巴基之星」，昨日強配莫雷拉出爭三級賽精英碟，臨場被捧成一點二倍的大熱門，但馬兒出閘稍慢後更不願展步，就算莫雷拉又推又騎，牠都缺乏反應，結果騎者惟有將其收慢，並以踱步的方式包尾過終點，馬迷無不嘩然。而「巴基之星」今場雖然跑包尾，但由於只得五駒參賽，所以仍有十萬○五千元的獎金。



至於馬會隨即展開研訊，最終宣布賽果不變。之後馬會首席董事祈禮謙邀請傳媒入研訊室翻看巡邏影片，並解釋莫雷拉並非懷疑「巴基之星」有毛病才拉停，而是馬兒不願展步，騎者不想牠有半途而廢的壞習慣，因此繼續策騎至終點。由於「巴基之星」正常出閘，因此是參賽馬之一。







