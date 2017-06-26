 Advertisement
  • 2017年6月26日 星期一
  • 29º
  • 83%
熱門： 強積金居屋Celine間尺鼻鐵騎士

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——友瑩格榮休昨告別

2017-06-26 列印
Previous Next

  二○一四至一五年度馬季最佳短途馬「友瑩格」早前退役，馬會昨天在沙田馬場為其舉行榮休歡送儀式，該駒先在馬匹亮相圈巡行，與廣大馬迷道別，之後馬主楊毅致送「友瑩格」珍藏馬蹄鐵予馬會副主席周永健，後者回贈「友瑩格」珍藏紀念相。而馬會行政總裁應家柏則致送紀念綵帶予「友瑩格」的練馬師蘇保羅，隨後眾人來個大合照。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd