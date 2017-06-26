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﻿馬場浮世繪——沈集成提前收壽禮

2017-06-26 列印
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  昨日多匹大熱門馬倒灶，只有初出的「旅遊皇者」最可靠，最後以一點四倍掄元，而練者沈集成明日五十七歲生辰，能夠提前收壽禮，當然十分高興。至於「旅遊皇者」的馬主黃士心，賽後亦不忘祝福成哥Happy Birthday，非常有心！



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