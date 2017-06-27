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﻿馬場浮世繪——應家柏雅士谷廣發英雄帖

2017-06-27 列印
  馬會行政總裁應家柏上周身在英國出席雅士谷賽期兼開會，至剛周日才返抵香港。他透露此行收穫甚豐，在其與愛爾蘭冠軍練馬師岳伯仁的言談間，已得知對方擬派遣在近兩屆香港瓶得一冠一亞的「高地之舞」，以及剛於上周六贏出夏域錦標的「愛達荷州」，聯袂來港出戰香港瓶。另外，馬會亦已邀請應屆鑽禧錦標的三甲馬「空心錫人」、「得實利」和「利馬圖」，齊於十二月來港角逐香港短途錦標。

  另一方面，香港賽馬會與雅士谷馬場將於二○一九年的馬季起加強合作，細節將在適當時間公布。
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