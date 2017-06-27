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﻿馬場浮世繪——頌義因榮仔養傷超重四磅

2017-06-27 列印
  剛周日在第四場開跑前被「回憶」拋下的黎海榮，因左手腕骨裂而須休戰，今季餘下賽事都不可披甲，而明晚頭場的時廄「頌義」本定配榮仔上陣，負磅為一一三磅，惟因榮仔缺陣，也無其他騎師合此造磅，所以馬會已批准梁家俊接手，「頌義」陣上的將會超四磅上陣，明晚實際負磅為一一七磅。
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