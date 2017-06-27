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﻿馬場浮世繪——最受歡迎選舉明晚截止投票

2017-06-27 列印
  「最受歡迎馬匹」、「最受歡迎騎師」，以及「最受香港馬迷欣賞海外馬匹」的公開投票，將於明晚十一時五十九分截止，尚未投票的馬迷當要把握最後機會，投選自己心儀的人馬，更有機會贏取豐富獎品。目前「佳龍駒」、莫雷拉與「雲絲仙子」分別領先對手。
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