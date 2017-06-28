﻿勝在有方——和諧小子延續勝纜

「和諧小子」今季頭四仗於田草表現平常，怎料除去配備後轉到谷草可由蟲變龍，賺慢步速下鬥贏同樣賺的「英姿茂盛」。再出放得較快，卻可彈離一步不蝕之「哥哥仔」，以後駒曾在三班上名計，已知此役非一般四班頭馬，所以最近上班仍看好，卻想不到以中等步速領放之下，能以終極時速22秒78輕取「大聚會」而彈離實力指標「人和家富」，末段比今場之「叫關健康」快0.65秒之多，總時間更拉至比後駒快0.34秒，比另一組頭馬「火麒麟」也快0.24秒，屬出色頭馬。看末段雷神點到即止，耗力不多，隔三周再出，大馬體重僅跌四磅，四歲馬只跑了七仗，仍在進步中，即使今次未必可帶頭，走二疊跟好位，仍有望憑銳勢保持同程不敗。



方駿暉



