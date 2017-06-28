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﻿Simon Says——紅星決心追贏馬

2017-06-28 列印
  第四場放頭馬有「澤心星」、「瀟洒兄弟」及「盈喜悅」等，步速會偏快。「紅星」上仗全程外疊無遮擋，復課狀態再進一步，今排十一檔，決心留後追一段，有力贏馬。「帝聖寶貝」馬身修長，性能帶點均速，應向一哩發展，但今排二檔好跑，可予威脅。「哥哥仔」狀態仗比仗好，守好位可前列回來。

  第六場放頭馬得「勁有波幅」，步速會偏慢。「勁有波幅」早前谷草一哩一放到底後沒再跑此程，晨課見狀態大勇，今仗放頭馬不多，有力走甩再贏。「威利大大」狀態已跑起，今季回氣足夠，季尾大派用場。「鋒芒畢露」長勇，但加速力不夠勁，其實可試千二，再跑一哩繼續位置機會。

文孝
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