﻿翠絲過兩關——進綵有條件反彈

今次賽事又回到快活谷上演，大家通常第一時間是留意方廄戰馬。事實上，近期常見到此倉在谷草發威，正如上周三又有「寶正寶」贏馬，而且更有不俗分頭，因此每逢谷戰都吼實方廄馬，誠是正確選擇。



「進綵」自上季初勝後便再無建樹，令人失望很多次了。今季初落四班時，幕後一直話搏殺，到現在已降至五班，照計非常着數！當然，馬兒的戰鬥力難與全盛期相比，但總覺得在五班必有作為。方嘉柏對舊馬很有耐性，所以不宜太快放棄，像「寶正寶」也能兩捷給予大家驚喜，相信前駒也有反彈條件。



此外，「澤心星」上場跑千二只得第三，方仔指路程不是最大問題，關鍵是細粒馬負重磅，導致影響表現，今次用牌仔減磅，甚有信心收復失地，況且潘明輝手風正順，又可以數胡。



珊翠絲