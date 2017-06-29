﻿潘頓三捷頭馬破百

昨晚潘頓手風大順，先憑「進綵」食頭胡，之後再贏「風采」及「運來寶寶」，另加兩席位置，於第七場後已成為騎師王，而季內頭馬已達一○二W。至於潘明輝亦繼續有表現，憑「盈豐駿駒」及「澤心星」起孖，尚欠一W便升格減七磅。其餘方嘉柏和姚本輝都梅開二度，黃皓楠贏滿四十五W，下次賽事升格減五磅。



昨晚賽事潘頓和潘明輝連場搏殺得手，其中方嘉柏所贏的「進綵」及「澤心星」正由雙「潘」經手，練者賽後說：「『進綵』傷患纏身，以至長期未能交出表現，幸好評分不斷下調，得以降至五班賽上陣，我亦早將目標指向今場，如果再未能取勝，我也無話可說，結果總算勝回一仗。此駒將在煞科日再跑，列陣四班千八米，希望屆時狀態保持，再贏一場頭馬。『澤心星』起步順利，居於『帝聖寶貝』外欄位置競跑，鞍上人潘明輝沒有操諸過急，待至入直路才發力拋離對手，證明他騎馬有用腦筋，前途無可限量，相信很快便會贏夠二十場頭馬升格。」



至於潘頓昨晚另贏「風采」及「運來寶寶」，前駒練者葉楚航表示：「『風采』今季取得三場頭馬，成績令人非常滿意，由於馬主下季會有一匹PPG交我訓練，所以此駒可能跑畢下月的三班千八米後，會考慮光榮退役。」



而「運來寶寶」練者容天鵬則說：「『運來寶寶』今仗贏在運氣較好，當然潘頓發揮也出色。由於季內已無三班直路賽，所以才安排此駒轉戰谷草，今仗勝後可以唞暑了。」



另一方面，姚本輝昨晚憑「盈豐駿駒」及「平天下」起孖，前駒近四仗都跑亞軍，今仗在潘明輝胯下終於坐正，姚本輝指出：「『盈豐駿駒』今次取勝集有利條件於一身，排六檔好位兼有十磅減，總算為馬主勝回一仗。此駒跑完上賽後，我立即找潘明輝操刀，但他當時已答應策騎『勇創潮流』，如果同場便無法分身，幸好最終兩駒拆組上陣，我們才能減十磅出擊。『平天下』上仗跑千二米路程嫌短，今次跑一哩則合適得多，黃皓楠在直路初段推騎有點過柔，到了最後一百五十米才全力衝刺，幸好最終能夠取勝。」



此外，伯廄「新威龍」昨晚食尾胡開齋，練者高伯新說：「由於『新威龍』近仗跑泥地表現欠佳，於是回師以往曾接近的谷草一試，雖然中段走來有點搶口，但勝在排內檔，能夠稍為留力競跑，入直路後鞍上人楊明綸取位機警，終能打開勝門。此駒質素仍新，再出仍有力爭取佳績。」



記者：文傑、亨利