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﻿馬場浮世繪——黃皓楠贏平天下升格

2017-06-29 列印
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  黃皓楠昨晚策騎「平天下」爆出二十倍冷W，固然可喜可賀，但更值得高興的是，這是他在港上陣以來的第四十五場頭馬，由下次賽事開始，將會升格減五磅的見習生了！
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