 Advertisement
  • 2017年6月29日 星期四
  • 31º
  • 72%
熱門： 七警案回歸勒索軟件間尺鼻習近平

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——進綵反彈破班際紀錄

2017-06-29 列印
Previous Next

  方廄「進綵」自一五年十月開齋後，便再無表現，直至昨晚落五班才終於重敲勝鼓，並且打破谷草二千二百米的班際紀錄，而騎者潘頓則憑此駒取得今季第一百場頭馬。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd