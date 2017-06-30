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﻿馬場浮世繪——黃皓楠升格減五磅

2017-06-30 列印
  見習騎師黃皓楠在剛周三跑馬地賽事中，策騎「平天下」勝出其在港第四十五場頭馬。因此，由七月一日星期六的沙田賽事起，黃皓楠所獲減磅調低至五磅。





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