 Advertisement
  • 2017年6月30日 星期五
  • 34º
  • 60%
熱門： 習近平回歸20周年勒索軟件鷺鳥林勞力士

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——麥偉利明晚出戰七月盃

2017-06-30 列印
  騎師麥偉利昨日啟程返回祖家南非，預備在香港時間周六晚上，在基維爾馬場舉行的德班七月盃賽馬日策騎，暫時他在當日卜定策騎八駒出賽。

   除了在全日賽事重頭戲德班七月讓賽策騎上屆盟主The Conglomerate角逐衞冕戰外，還會夥拍七駒上陣，其中一匹為練馬師郭克訓練，「爪皇」系馬主周永健豢養的The Centenary，此駒將角逐二千二百米三級賽Betting World 2200。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd