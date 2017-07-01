﻿勝在有方——快樂寶貝欺凌弱旅

「快樂寶貝」早前轉到田草千六能跟「福愛寶」和「龍船鼓響」跑近而氣走「好力煌」，所以前仗賺形勢即能氣走「嬴風雲」，再次交出三班中上級水準。可能此役耗力較多，再出即走樣，不足為據。回氣後今次轉到千四，看早前「經典帝國」和「好力煌」可以縮程到此包Q，「福愛寶」更輕易兩捷，此班千六米之三甲馬級數遠比千四馬為高。本身有基本速度可切入前置，近千一磅之大馬體重僅微跌十磅，負磅仍算輕，只要交出九成水準，已足可像「經典帝國」般欺凌較弱對手而帶到。



「揮闖」季初於三班兩度上名，其中一次同程追近「健康歡笑」和「翡翠紅星」，足證實力必夠班，久休後只跑了兩仗，用潘明輝負超輕磅可後上威脅。「美妙星」來港四戰能三度上名，演出夠準，同父馬合田草，本身外地能在千五米狂勝，檔好會有足夠長力入圍。



方駿暉