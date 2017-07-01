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熱門： 習近平回歸虐打女童中英聯合聲明球場失勞

日報新聞 > 馬經

﻿Simon Says——相中有你操起必拼

2017-07-01 列印
        第三場放頭馬有「皇龍大師」及「魔幻神駿」，步速會正常。「相中有你」減夠分，季尾階段狀態操起，用祈普敦必拼。「友歡笑」大勇，上仗發力過早得第三，今仗用韋達有半冷機會。「好性格」勝後可保持，用十磅仔非常好跑，排擋轉差，位置機會較高。「四平八穩」泥地材料，五班有優勢，可爭一席。

        第六場放頭馬得「快樂神駒」及「五星特工」，步速會正常偏慢。「榮冠大道」上仗操起即贏，勝後愈操愈靚，少拼體力足，狀態大勇，有一檔又好跑，連捷機會高。「大步走」典型長途馬，狀態甚勇，今仗亦會接近。「曾幾何時」上仗輕勝，增程外檔加換人，有分頭才兼顧。「靚加加」甚勇，上仗濕泥不合適，今仗應有不同發揮。

文孝
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