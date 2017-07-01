﻿Simon Says——相中有你操起必拼

筆者在《星島馬訊》提到，今日很大機會是潘明輝減十磅的最後機會，今戰值得對其外線座騎看高一線。 第二場五班一二○○米。「金錢炮」季內在千四米兩度上名，一次可壓倒「皇帝誥令」，之後一次則負於超班的「駕迅」而氣走「電訊大炮」。以此賽績計，現時若跑千四米，可能只屬於爭勝馬之一而不算很有優勢，可以縮程跑千二米，換來一批級數較低的對手，則隨時超半班。問題只是此駒只在千四上名，而季內兩戰田草及泥地千二米卻三甲不入，會否不適合跑短途？ 「金錢炮」今季首仗在田草千二米落敗，其實直路在內欄受困的程度頗嚴重，接近完全無發揮機會；上仗在泥地大敗，則可歸咎於本身泥地性能一般，事實上不...

2017-07-01