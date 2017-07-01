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日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——魅力之子無限欣賞

2017-07-01 列印
　　踏入馬季倒數階段，很多未交代馬都趕搭尾班車。徐雨石今季成績好，但他表示仍有部分戰馬未開胡，希望可達成馬主們的贏馬心願。

        「魅力之子」表現較反覆，但在四班是有點班利，前仗第二名水準不差，上場因出閘失利，所以才後上姍姍來遲，今次若能順利出閘並守好位，有力贏回一仗，季內未勝之馬，鬥志不用懷疑。

        此外，潘頓繼續手風順，今戰都話有信心數胡。第六場潘頓揀「無限欣賞」而棄上仗大勝的「曾幾何時」。排位後，「無限欣賞」抽二檔起步，絕對是錦上添花，這匹均速馬應該愈長愈妙，其主動跑法於今場形勢大利。近期曾氏家族輪流贏馬，繼「威力名城」、「運來寶寶」後，隨時又到「無限欣賞」發威。

珊翠絲
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