﻿都靈明珠大熱奪標 巫顯東放出騎師王 恆駿寶駒回歸盃破紀錄時間

昨日回歸盃由柏寶策騎偉廄「恆駿寶駒」爆冷奪標，騎練另贏「印印腳」攜手起孖。而粵港盃由何廄「都靈明珠」大熱掄元，騎者巫顯東另為何良爆冷贏「開心美麗」，梅開二度兼成為騎師王，但因為第一場犯規，被罰停賽兩日及三萬元。其餘史卓豐憑「快利」及「榮冠大道」包辦第五口孖寶，潘明輝憑「揮闖」贏滿二十W，下次升格減七磅。莫雷拉尾場違例，罰款二十五萬五千元，代替停賽三日。







蘇偉賢昨日與柏寶合作憑「印印腳」及「恆駿寶駒」梅開二度，其中後駒因梁家俊臨時身體不適易配，結果柏寶冷手執個熱煎堆，以破紀錄時間捧走回歸盃。賽後蘇偉賢開心地說：「今次是我首度在草地跑道領獎，儼如贏出大賽！我在亮相圈收到馬會通知，謂『恆駿寶駒』騎師梁定俊身體不適，需要易配上陣，而我有柏寶和杜利萊可以選擇，鑑於前者曾策騎此駒出賽，所以決定交其主轡。『恆駿寶駒』近態良好，但是評分偏高，加上柏寶只能策騎一百二十磅，較原先多負六磅，形勢絕非有利，結果卻以紀錄時間取勝，實乃意想不到。」



「『印印腳』仍未成熟，之前潘頓為其試閘後，亦認為進度一般，但及後再試大閘開始有進展，我便和柏寶商量，決定讓牠在季尾上陣一試，結果一擊即中。此駒是接近千二磅的大馬，最緊要收身，相信下季表現會更好。」蘇偉賢續說。



此外，昨日另一錦標粵港盃由巫顯東策騎「都靈明珠」大熱取勝，騎者與何良在之前場次已憑「開心美麗」爆三十七大冷W，而最終更成為騎師王。而賽後何良透露：「『都靈明珠』非常忠心，泥地性能也好，而巫顯東騎功日漸進步，今仗取勝不意外。『開心美麗』上仗跑田草千四米，我本以為機會不俗，可惜表現一般，但賽後郭能報告，馬兒眼部在途中被泥頭打中，因此影響演出，所以今次特意轉配備改爭泥地，並且放頭，結果成功補中。」



另一方面，史卓豐昨日憑「快利」及「榮冠大道」包辦第五口孖寶，前駒今仗成功開齋，練者高伯新表示：「『快利』初出在千二米後上第二表現不俗，上場增程千四米因排大外檔，全程被逼走四疊，以至跑不出水準，今次回師千二米，排檔有利及鞍上人留放出色，能夠取勝很合理。此駒很具質素，日後肯定繼續有頭馬見面。」



而「榮冠大道」今仗則在泥地千八米連捷，練者葉楚航說：「『榮冠大道』上仗跌鞭仍能贏『大步走』，難明為何後駒今仗賠率較熱。至於前駒持續成熟進步，日後增程或跑草地都問題不大。」



記者：文傑、亨利