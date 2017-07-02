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﻿馬場浮世繪——潘明輝爆冷贏揮闖　下次升格減七磅

2017-07-02 列印
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  非一般十磅仔潘明輝返港只上陣三個月，已火速取得十九場頭馬，昨日策騎九駒上陣，其中不乏實力座騎，自然有不少人捧場，可惜此子跑到第八場仍未贏馬，最叻只憑「帝豪寶貝」取得亞軍。不過，第九場火車潘終於到站，憑師父的「揮闖」爆出十一倍W，而本身已贏夠二十場頭馬，下次賽事升格減七磅。

  賽後賀賢表示：「潘明輝這麼快已贏夠二十場頭馬，下次出賽只獲七磅，實在令我心情十分複雜。至於此駒上仗因連番受阻落敗，今次再跑同程，其實沿途走位差不多，幸好牠沒有因為剛戰的意外留下陰影，直路仍勇於衝刺。」
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