 Advertisement
  • 2017年7月2日 星期日
  • 29º
  • 84%
熱門： 習近平回歸虐打女童中英聯合聲明球場失勞

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——華麗再現影輸成哥不忿

2017-07-02 列印
Previous Next

  昨日第四場賽事，「非常堅」一直在前領放，最後階段「華麗再現」如狼似虎撲上，兩駒要影相分勝負，而後駒練者沈集成本以為自己取勝，但結果影輸，令他非常不忿，與策騎的梁家俊猛歎不值。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd