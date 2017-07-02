﻿馬場浮世繪——鄭俊偉尚差一W上岸

國家主席習近平昨天抵港，親身參與香港回歸祖國二十周年的慶祝活動，同時表述中央對香港的支持和期望。正值香港特區政府換屆在即，香港人在中央強大而穩定的挺港政策下，必須尋找更大空間，謀求更大發展，並且進一步鞏固「一國兩制」。 習近平發言，指「香港一直牽動着我的心，再過兩天，就是香港回歸祖國二十周年，無論對國家、還是對香港，都是一件大事、喜事。」既是他個人的心跡，也反映中央高度重視香港。他強調訪港有三個目標，一是「祝福香港」，衷心祝願香港再創輝煌；二是「體現支持」，指二十年來中央一直是香港的堅強後盾，中央將一如既往，支持香港發展，改善民生；三「謀劃未來」，總結經驗，確保「一國兩制」...

2017-06-30