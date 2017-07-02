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﻿馬場浮世繪——鄭俊偉尚差一W上岸

2017-07-02 列印
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  近期連番搏殺都只跑第二的鄭俊偉，昨日終於憑莫雷拉策騎的「歐洲巨星」贏馬，賽後練者第一句說話便是：「果然係莫雷拉！」至於今場亦是鄭俊偉今季第十五場頭馬，差一W便能上岸。
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